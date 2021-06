Nu al recordaantal hotspots bosbranden in Amazonewoud

Milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt dat momenteel al 3.815 hotspots van branden in het Amazonewoud en de Cerrado in Brazilië zijn geregistreerd, maanden voor de jaarlijkse piek. Het gaat volgens de organisatie om 65 procent meer hotspots dan in 2020 en het hoogste aantal in 14 jaar. “De branden zijn zowel het symptoom als de oorzaak van de klimaatcrisis”, aldus Greenpeace. De milieuorganisatie wijst op de verantwoordelijkheid van de regering-Bolsonaro.

Greenpeace verwijst naar gegevens van het Braziliaanse Nationale Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE). Daaruit moet blijken dat het Amazonegebied en de Cerrado-savanne, rijk aan biodiversiteit, in mei kampten met het hoogste aantal branden sinds 2007. Met satellieten zijn 1.186 brandhaarden in het Amazonegebied bevestigd, of 40 procent meer dan in 2020, en 2.649 in de Cerrado, of 78 procent meer dan in 2020. “De meeste van deze branden worden aangestoken om grond vrij te maken voor landbouw”, zegt de milieuorganisatie.

“De rampzalige cijfers zijn een direct gevolg van het schadelijke beleid onder leiding van president Jair Bolsonaro”, aldus Sébastien Snoeck, expert duurzame landbouw bij Greenpeace België. “Zijn anti-milieuagenda is intussen zo grotesk dat er een onderzoek loopt tegen de Braziliaanse minister van Milieu wegens milieumisdrijven. Ongezien.”

Volgens Snoeck mag Europa niet tolereren dat onze consumptie van bijvoorbeeld soja als veevoeder verder zal bijdragen aan de ontbossing en vernietiging van andere ecosystemen in Brazilië. “Maar ook Europese bedrijven hebben hierin een verantwoordelijkheid en mogen de klimaatopwarming niet langer financieren”, zegt Snoeck, nu het EU-Mercosur-akkoord nog moet worden goedgekeurd door alle lidstaten in de Europese Raad.

Inheemse bevolking

Greenpeace stelt dat de Braziliaanse bosbranden niet alleen het klimaat en de unieke biodiversiteit bedreigen, maar dat ook de inheemse bevolking deze zomer opnieuw zwaar zal getroffen worden door droogte en vuur. Atmosferische vervuiling verhoogt ook het aantal gevallen van luchtwegenziektes. “En dat terwijl Brazilië nog kreunt onder de COVID-19-epidemie”, klinkt het.

“De branden zijn zowel een symptoom als een oorzaak van de klimaatcrisis”, zegt Snoeck. “Ontbossing brengt het Amazonegebied dichter bij een gevaarlijk kantelpunt waarop het niet langer een regenwoud zal zijn. Hoewel Bolsonaro steeds meer toenadering zoekt tot de internationale gemeenschap en zich daarbij gematigder opstelt, bestaat er geen twijfel over zijn bedoelingen: hij wil het systeem van milieuvergunningen verder uithollen, de oppervlakte van inheems beschermd grondgebied fors verkleinen en illegale landroof verder aanmoedigen.”

