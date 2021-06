Man dreigt woning op te blazen in Gijzegem: speciale eenheden ter plaatse, omgeving afgesloten

/ Aalst - In Gijzegem bij Aalst dreigt een man zijn woning op te blazen. De politie is ter plaatste net als de burgemeester. Het is niet duidelijk of de man nog aanwezig is in zijn woning, er is wel een perimeter ingesteld. (lees verder onder de video)

video: Leen De Smedt.

“Rond de middag heeft een man gedreigd zijn woning op te blazen”, bevestigt de politie van Aalst aan onze redactie. “Meteen kwam de politie ter plaatse om de veiligheid te garanderen. Hoe de situatie nu is, is nog niet duidelijk.” Uit voorzorg is alle elektriciteit afgesloten en is de ruime omgeving geëvacueerd.

Ook de straten in de nabije omgeving zijn afgesloten. Het gaat om de Neerhoflaan in beide rijrichtingen. Ook de N406 (Steenweg naar Oudegem) is afgesloten in beide rijrichtingen tussen Gijzegem-Dorp en het rondpunt aan de sporthal in Appels. De burgemeester, korpschef en ORCO, het speciale interventieteam van de politie, zijn ter plaatse. Het parket is op de hoogte.

Foto: lds

Foto: lds

Later meer.