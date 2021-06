Snelheidsrecord was geen toeval: supertalent Erling Haaland legt zijn geheim uit

Geen Noorwegen op het EK voetbal deze zomer. Dat wil zeggen: geen Erling Haaland. Spijtig want de superspits van Borussia Dortmund staat zo scherp als een mes.

Noorwegen werd pas derde in een groep met Spanje en Zweden. Daardoor misten de Noren de kans om zich te plaatsen voor het EK. Het is nu hopen op kwalificatie voor het WK, waarbij Haaland en co moeten afrekenen met onder anderen Nederland en Turkije.

Geen EK betekent niet dat de Noorse nationale ploeg niet samenkomt deze maand. Woensdag staat er een oefenduel met Luxemburg op het programma. Zondag speelt Noorwegen tegen Griekenland. Daarvoor zijn ze samengekomen in Marbella, waar Haaland het had over zijn fysieke transformatie tot topspits. Hij scoorde dit seizoen namelijk 41 keer in 41 optredens in alle competities.

Foto: Pool via REUTERS

“Als je naar mijn lichaam kijkt, naar mijn benen, dan zie je dat ik enorm veranderd ben”, aldus de 20-jarige ploegmakker van Thorgan Hazard, Axel Witsel en Thomas Meunier. “Ik ben een volledig andere speler en een échte man geworden. Daarnaast ben ik ook nog eens sneller geworden, wat ik heel belangrijk vind. Ik ben van 86 naar 94 kilogram gegaan en niet omdat ik een bierbuik heb. Het gaat enkel en alleen om pure spiermassa. Ik let echt op wat ik eet.”

Haaland zette in april nog het snelheidsrecord in de Bundesliga scherper door tegen Stuttgart een sprint van liefst 36,04 kilometer per uur te doen.

Geen transfer?

Haaland ontkende ook de speculaties in de media dat hij in het tussenseizoen Borussia Dortmund zou verlaten. “Ik heb een contract voor nog enkele jaren, dat ik respecteer”, vertelde de Noor, die tot medio 2024 vastligt bij de Borussen.

Topclubs uit gans Europa zijn nochtans geïnteresseerd in de topschutter van de Champions League van dit seizoen. Van Real Madrid en FC Barcelona tot Manchester City en Juventus.

Maar Haaland zei dat de late kwalificatie van BVB voor de Champions League het voor hem gemakkelijker maakt om de club trouw te blijven.

“Ik ben een grote fan van de Champions League. Ik denk dat iedereen dat weet. Het was een opluchting om die plek veilig te stellen. Het was echt belangrijk”, merkte de 20-jarige op. Ook verwees hij naar de bekertriomf van de club in Berlijn. “Ik heb net mijn eerste grote trofee gewonnen en het was een geweldig gevoel. Daarom wil ik hier nog prijzen winnen.”