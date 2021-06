Kim Jong-un volgt vader na tien jaar ook officieel op en krijgt er rechterhand bij

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft tien jaar na de dood van zijn vader de functie van secretaris-generaal van zijn partij opgenomen. Daardoor krijgt hij er ook een officiële rechterhand bij. Dat meldt CNN op basis van Noord-Koreaanse overheidsdocumenten.

Volgens de nieuwszender is de functie ontstaan na een herziening van de statuten van de Koreaanse Arbeiderspartij in januari van dit jaar. Sinds het overlijden van Kims vader in 2011 zit de partij zonder secretaris-generaal. Kim Jong-il werd na zijn dood de ‘eeuwige secretaris-generaal’ en Kim Jong-un bleef eerste secretaris van de partij.

Maar die ‘eeuwigheid’ heeft slechts een decennium geduurd, want door de statutenwijziging is Kim Jong-un nu alsnog secretaris-generaal geworden. Daarmee is er een vacature gekomen voor de functie van eerste secretaris. Wie die zal invullen is nog onduidelijk. Mogelijk staat de ‘vacature’ zelfs nog open.

Nog geen opvolger

Waarom Kim zijn vader toch heeft opgevolgd, blijft gissen, maar de meest voor de hand liggende reden is om de werkdruk te verlichten. Analisten denken in alle geval niet dat de Noord-Koreaanse leider nu al met zijn opvolging bezig is. Kim is de 40 nog niet eens gepasseerd. Er gingen sinds het begin van de coronacrisis wel talloze geruchten dat hij Covid-19 zou hebben, of daar zelfs aan zou zijn bezweken, maar die zijn door diverse publieke optredens van de dictator naar het rijk der fabelen verwezen.