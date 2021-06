Geschrapt uit EK-selectie, maar in de basis tijdens oefenduel richting… het EK: “Hij kan mijn ongelijk bewijzen”

Gareth Southgate maakte dinsdag zijn officiële EK-selectie bekend. Bij die 26 spelers geen Jesse Lingard, maar toch zal de Engelsman een dag later een oefenduel spelen.

De 28-jarige Lingard werd in de tweede helft van het voorbije seizoen door Manchester United uitgeleend aan West Ham. Met succes, want de polyvalente aanvaller kwam in zestien duels tot negen doelpunten en vijf assists terwijl de Hammers knap zesde eindigden.

Maar dat was voor Southgate niet voldoende om Lingard mee te nemen naar het EK, terwijl onbekendere namen als Kalvin Phillips en Declan Rice wel geselecteerd werden. Je zou voor minder gefrustreerd zijn als voetballer, maar de bondscoach rekent woensdag op Lingard. Southgate zal hem zelfs in de basis droppen tijdens de oefeninterland tegen Oostenrijk.

“Lingard zal spelen omdat Jadon Sancho ziek is en we veel spelers hebben die momenteel niet beschikbaar zijn”, aldus de Engelse bondscoach. “Voor de balans van het team is het best dat hij start. Hij verdient deze kans ook, om te tonen dat ik verkeerd ben geweest. We moeten alle spelers wedstrijdklaar houden. We hebben een goed idee over wat we willen doen, maar er is altijd ruimte voor verandering.”

Het is voor elk land mogelijk om voor de eerste groepswedstrijd (voor Engeland is dat op 13 juni tegen Kroatië) nog wijzigingen door te voeren in de selectie. Lingard maakt dus nog een waterkansje.

“Jesse heeft fantastisch werk geleverd om zich opnieuw in de race te knokken”, aldus Southgate. “In januari was hij mijlenver verwijderd van een selectie voor Engeland. In maart liet hij mooie dingen zien, maar toen had hij wat geluk omdat we vier flankspelers misten. Bij West Ham deed Jesse het uitstekend en in het verleden heeft hij al goed gespeeld voor Engeland. We hebben dan ook alle vertrouwen in hem. We kunnen op hem rekenen en hij is een gewaardeerd lid van de groep.”

Gareth Southgate says Jesse Lingard is unfortunate to miss out on selection for his 26-man squad for Euro 2020 and the midfielder will start for England in their friendly against Austria on Wednesday. pic.twitter.com/aX7NxaF6GL — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 1, 2021

De Engelse selectie:

Doelmannen: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom)

Verdedigers: Luke Shaw, Harry Maguire (Manchester United), Ben Chilwell, Reece James (Chelsea), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa), Conor Coady (Wolves) Kieran Trippier (Atletico Madrid/ESP), Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Middenvelders: Declan Rice, Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Leeds), Mason Mount (Chelsea), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/DUI)

Aanvallers: Phil Foden, Raheem Sterling (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/DUI), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal)