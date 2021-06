Honderdduizenden getroffen door recordoverstromingen in Brazilië

In het Braziliaanse Amazonewoud heeft hevige regenval de waterstanden van de grootste rivieren doen stijgen tot recordniveaus, met zware overstromingen tot gevolg. In havenstad Manaus bereikte de Rio Negro, die daar samenvloeit met de Amazonerivier, met 29,98 meter de hoogste waterstand sinds 1902. Dat bericht nieuwssite G1 dinsdag. In 2012 bedroeg het waterpeil er nog 29,97 meter.

Manaus kampt al meer dan een maand met hoge waterstanden. De krant Folha de S. Paulo schrijft dat de waterstand eind april voor het eerst boven de 29 meter steeg, het niveau waarbij sprake is van “ernstige overstromingen”. Verwacht wordt dat het waterpeil de komende dagen tot ongeveer 30 meter stijgt en dan stabiliseert, aldus de geologische dienst van Brazilië. De komende weken kunnen de overstromingen vervolgens weer afnemen.

Folha de S. Paulo bericht dat de overstromingen in de regio almaar toenemen, wat te wijten zou zijn aan de klimaatverandering. “In minder dan drie jaar tijd herhaalt zich iets dat normaal eigenlijk maar om de vijftig jaar voorkomt”, zegt Luna Gripp van de Braziliaanse geologische dienst in de krant. Zes van de tien recordniveaus in Manaus zijn de voorbije twintig jaar gevestigd.

Meer dan 24.000 families en 15 stadsdelen van Manaus zijn getroffen, schrijft G1. Veel mensen moesten hun huizen verlaten. In de sterkst getroffen gebieden worden volop houten bruggen gebouwd, in totaal al van meer dan 9.000 meter. Op foto’s is te zien hoe voetgangers zich daarop voortbewegen.

Zowel het havengebied als het historische centrum van Manaus staan onder water. Het water drong winkels binnen en overspoelde een van de belangrijke markten. Verkopers moesten met bootjes weggevoerd worden. Bewoners die thuisbleven, zagen volgens G1 vissen hun keuken binnenspoelen.

De hoge waterpeilen leidden tot overstromingen in bijna de volledige staat Amazonas, die ongeveer vijftig keer zo groot is als België. In bijna 60 van 62 gemeenten veroorzaakten ze schade. Meer dan 450.000 inwoners zijn getroffen. Ook de Amazone, veruit de waterrijkste rivier ter wereld, bereikte recordniveaus in steden als Itacoatiara.