Opvallende versoepeling in Nederland: zingen in kerk mag weer, maar dan wel zachtjes

Ook Nederland is bezig met het afbouwen van de strenge coronaregels. En een van de meest opmerkelijke versoepelingen gaat nu zondag in: vanaf dan is zingen in de kerk opnieuw toegestaan, maar dan wel zachtjes en niet te lang. “Op praatniveau zingen”, zegt het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Het CIO is het samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en twee joodse gemeenschappen en behartigt hun belangen bij de overheid.

De versoepelingen die vanaf zaterdag gelden in het coronabeleid, geven de kerken na lange tijd weer wat meer ruimte. Zo mogen er vanaf zondag zestig mensen naar de kerk, als er tenminste onderling voldoende afstand kan worden gehouden. Hele grote kerken met meer dan duizend zitplaatsen mogen maximaal 250 kerkgangers toelaten. Iedereen die zondag naar de kerk wil, moet vooraf wel een plaats reserveren en een gezondheidsverklaring invullen.

Uit een onderzoek onder kerkleden bleek eerder dit jaar dat bijna de helft van de kerkgangers het zingen in de kerk het meest miste in coronatijd. Het CIO adviseert kerken om zeer terughoudend te zijn met zingen en dat zo veel mogelijk te beperken. Volgens het samenwerkingsverband is het verstandig om te wachten op nieuwe versoepelingen die er mogelijk al over een paar weken zijn.