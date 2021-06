EU opent grenzen voor Japanse toeristen

Toeristen uit Japan zouden binnenkort opnieuw makkelijker naar de Europese Unie moeten kunnen reizen. De ambassadeurs van de 27 lidstaten hebben er woensdag mee ingestemd dat de beperkingen voor reizigers uit het land van de rijzende zon, ook als ze niet gevaccineerd zijn, worden afgebouwd.

Sinds het losbarsten van de coronapandemie in maart vorig jaar heeft de EU de grenzen gesloten voor niet-essentiële reizen. De lidstaten evalueren echter geregeld de stand van de pandemie in andere landen en bekijken of de reisbeperkingen stapsgewijs opgeheven kunnen worden voor bepaalde landen.

Op de lijst prijken momenteel Australië, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Thailand, Zuid-Korea en Israël. Ook China kan daarbij horen, op voorwaarde dat het land ook Europeanen toelaat. Aan de lijst wordt nu Japan toegevoegd, zo melden diplomatieke bronnen. Het besluit zou donderdag formeel bekrachtigd worden.

Volgens het Europees Centrum voor Ziektecontrole en -preventie (ECDC) telde Japan de voorbije twee weken slechts 64 coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Anderzijds blijft in een tiental departementen in Japan de noodtoestand van kracht en is de vaccinatiecampagne er traag uit de startblokken geschoten. Slechts 2,5 procent van de bevolking is volledig beschermd.

Vorige maand had de EU al besloten dat gevaccineerde toeristen uit derde landen opnieuw welkom zijn. Ze moeten wel minstens veertien dagen voor afreis de laatste dosis van een in de EU toegelaten vaccin hebben gekregen. De lidstaten kunnen ook reizigers aanvaarden die ingeënt zijn met een vaccin dat een noodgoedkeuring van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft ontvangen.