Een hulpvaardige man is woensdagvoormiddag een bejaarde vrouw die in de Schelde was beland, achterna gesprongen. De vrouw was even onwel geworden en was in het water gevallen. Haar redder had alles zien gebeuren en aarzelde niet: hij gooide een reddingsboei in het water en sprong er vervolgens zelf in. De lokale held slaagde erin het leven van de vrouw te redden. De politie waarschuwt wel voor dergelijke reddingsacties omdat die gevaarlijk kunnen zijn door de verradelijke stroming van de rivier.