Dokter Stroobants wil vaccinatiecampagne omgooien: “Laat mensen zelf kiezen wanneer ze vaccin krijgen, ongeacht leeftijd”

Als we nu eens de vaccinatiestrategie zouden aanpassen en iedereen zélf laten kiezen wanneer ze gevaccineerd worden. Het is een voorstel van dokter Jan Stroobants, hoofd van het vaccinatiecentrum in Antwerpen. Hij vreest namelijk dat mensen hun vakantie massaal zullen laten voorgaan op hun vaccinatie. Maar bij het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn ze niet enthousiast.