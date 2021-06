Moet wie vanuit buitenland België binnen wil nu één of twee prikken hebben gekregen: ook gezondheidsministers raken er niet uit

De ministers van Volksgezondheid zijn er nog niet uit: moeten toeristen die deze zomer naar België willen reizen of Belgen die uit het buitenland terugkeren volledig gevaccineerd zijn? Of volstaat één prik? De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid laat het Overlegcomité vrijdag de knoop doorhakken.

De EU gaf begin deze week al een aantal aanbevelingen rond reizen in Europa, maar het zijn de 27 lidstaten die zelf beslissen wie deze zomer op bezoek mag komen en wie niet. Als je naar Frankrijk wil, zal dat op Franse voorwaarden gebeuren. Wie België binnen wil, zal dat op onze voorwaarden moeten doen. Met een PCR-test die de voorbije 72 uur is afgenomen, kun je binnen de EU sowieso overal binnen. Wie al immuniteit heeft opgebouwd omdat hij of zij de voorbije maanden al Covid heeft gehad ook.

De overblijvende vraag is dus wat er gebeurt met de derde voorwaarde: die van de vaccinatie. Volstaat één prik of moet je volledig gevaccineerd zijn? De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid boog er zich woensdag over en lijstte alle argumenten voor en tegen op. Maar de negen ministers slaagden er toch niet in om een eensluidend advies af te leveren aan het Overlegcomité.

Overlegcomité moet beslissen

Het zag er eerder op de dag naar uit dat de voorkeur uitging naar twee prikken, maar tot een formeel advies daarover kwam het dan toch niet. De voorstanders van een volledige vaccinatie wijzen erop dat twee prikken sowieso meer zekerheid geven. En het ziet er ook naar uit dat onze buurlanden en tal van andere EU-lidstaten – Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje, Italië en Zwitserland – ook voor twee prikken gaan. Om dan als enige land een andere koers te varen, zou vreemd zijn, luidt het. Federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) liet de voorbije dagen al verstaan voor een volledige vaccinatie te zijn.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vindt dat één prik moet volstaan. Foto: BELGA

Maar Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) ziet het anders. Hij is voor één prik, omdat het zo over veel meer mensen gaat. Voorwaarde is wel dat die eerste inenting al drie weken achter de rug moet zijn. Op dat moment heb je in principe al een hoop antistoffen opgebouwd.

De ministers maken nu alle argumenten voor en alle argumenten tegen over aan het Overlegcomité. Dat zal vrijdag dan maar zelf de knoop moeten doorhakken. Ook over de PCR-testen, en of Belgen die terugkomen uit het buitenland die vlak voor hun terugkeer in het buitenland moeten laten afnemen dan wel bij aankomst in ons land, moet vrijdag beslissing vallen.

Nog een moeilijk dossier

Over twee andere dossiers heeft de IMC overigens ook nog geen beslissing genomen. Het gaat over de vaccinatie van 16- en 17-jarigen en over de mogelijkheid voor iedereen onder de 41 om zich vrijwillig te laten inenten met het vaccin van Johnson & Johnson. Voorlopig wordt er omwille van een sterfgeval in ons land niet meer gevaccineerd met dat vaccin. Het is ook nog wachten op een nieuw advies daarover van het Europees Geneesmiddelenagentschap. In afwachting daarvan voerde België een leeftijdsgrens in. Maar omdat de risico’s bijzonder klein zijn en de vaccinatiecampagne sneller zou verlopen, wil Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) jongeren wel de kans geven om vrijwillig te kiezen voor Johnson & Johnson, waarvan één prik voldoende is.

Maar over die dossiers zijn dus nog geen knopen doorgehakt. Volgende zaterdag komt het IMC nog eens samen.