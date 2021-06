Stille wake in Gent voor meisje dat uit het leven stapte na verkrachting, De Croo aanwezig

/ Gent - Woensdagavond om 18 uur vindt er in het centrum van Gent, onder de Stadshal, een stille wake plaats voor het veertienjarig meisje uit Gavere dat uit het leven stapte nadat ze het slachtoffer werd van een vermoedelijke groepsverkrachting.

De herdenking is aangekondigd op Facebook onder de titel: ‘Stille wake, stop geweld tegen vrouwen’. “Laten we onze steun betuigen aan haar familie en vrienden en aan de zovele slachtoffers die dagelijks met geweld te maken hebben”, staat er te lezen. Jamila Channouf en Iris Blomme zijn de organisatoren. Op de Facebookpagina staat dat inschrijven voor de wake verplicht is. Omwille van de coronamaatregelen mogen er maar vijftig mensen aanwezig zijn. Er wordt ook gewerkt met de hashtag #genoegisgenoeg.

Er zouden momenteel zo’n 150 mensen aanwezig zijn. Na een stiltemoment klonk er een minutenlang applaus. De familie van het meisje is niet aanwezig.

De Burgemeester van Gavere, Denis Dierick en de burgemeester van Gent, Mathias De Clercq, zijn aanwezig. “We vonden het belangrijk om hier aanwezig te steun en onze steun aan de familie te geven”, zei De Clercq. Ook eerste minister Alexander De Croo is in Gent.“Een jong meisje dat om deze redenen uit het leven stapt, dat is verschrikkelijk. Het kan niet dat zo’n jong meisje geen hulp vindt. Geweld tegen vrouwen is ook een pandemie. We moeten duidelijk zijn dat zoiets niet kan in onze maatschappij. Deze wake is een sereen moment, om steun te geven aan de familie. Ik sta hier dan ook vooral als ouder, ik heb kinderen van die leeftijd.”

“Ik vond het mijn plaats om hier te zijn. Om mijn steun te geven aan de familie. Met de aanwezigheid van de premier, kunnen we duidelijk signaal geven: dit moet stoppen”, zegt burgemeester Dierick.

Organisator Jamila Channouf is ook blij dat premier De Croo aanwezig is. “Ik ben enorm aangedaan. De aanwezigheid van premier De Croo geeft kracht aan onze boodschap. Hopelijk konden we de familie wat steun geven met dit moment.”

De feiten gebeurden op 15 mei op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje uit Gavere had die dag met een vriend afgesproken maar er daagden nog vier andere tieners op. Het meisje zou aangerand en verkracht zijn en beelden ervan zouden via sociale media verspreid zijn. Het slachtoffer kreeg de beelden te zien en stapte vier dagen na de feiten uit het leven.

Foto: fvv

Foto: fvv

Foto: fvv