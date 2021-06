Roberto Martinez wil Brandon Mechele en Lokonga testen: “Ik zie een andere Sambi dan in maart”

Bondscoach Roberto Martinez liet woensdag in zijn kaarten kijken voor de eerste oefenwedstrijd van morgen tegen Griekenland. Thibaut Courtois, Eden Hazard, Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen zijn er zeker niet bij. Ook Axel Witsel en Kevin De Bruyne ontbreken. De kans is groot dat Brandon Mechele mag starten in een verdediging zonder linksvoetigen. Albert Sambi-Lokonga mag hopen op minuten.

Simon Mignolet start in doel. Daar schonk Roberto Martinez klare wijn over. De bondscoach heeft er een gewoonte van gemaakt de doelman van Club Brugge regelmatig een oefenwedstrijd te laten meepikken. Als Thibaut Courtois een wedstrijd mist op het EK, moet Mignolet de nodige automatismen hebben om in te springen. “Voor een doelman is het belangrijk een goeie band te hebben met de verdediging”, zei Mignolet daar woensdag zelf over.

Die verdediging kan voor Mignolet tegen Griekenland (aftrap 20.45 uur) een oude bekende tellen. Brandon Mechele, via de reservelijst bij de groep gekomen, maakt een goeie kans om te starten naast Toby Alderweireld, Jason Denayer of Dedryck Boyata. Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen worden voorlopig nog gespaard. “We willen hen geen twee wedstrijden in vier dagen laten spelen”, zei Martinez. Zondag speelt België ook nog tegen Kroatië. “Vermaelen heeft nog last van de jetlag nadat hij pas maandag vanuit Japan arriveerde. Vertonghen zou sowieso zondag spelen.”

Geen Vertonghen en Vermaelen betekent dat er geen linksvoetige verdedigers beschikbaar zijn. Mechele heeft bij Club Brugge ervaring om links te spelen in een verdediging met drie. Voor Zinho Vanheusden komt de wedstrijd tegen Griekenland voorlopig te vroeg. Hij keerde nog niet zo lang geleden terug na een kruisbandblessure.

Carrasco voor Hazard?

Ook Eden Hazard ontbreekt tegen Griekenland. Yannick Carrasco maakt kans om de kapitein te ontvangen. Jérémy Doku en Leandro Trossard zijn alternatieven. Ook Thorgan Hazard en Hans Vanaken komen in principe in aanmerking, maar Thorgan zal allicht de linkerflank voor zijn rekening moeten nemen terwijl Vanaken door Martinez meer als een centrale middenvelder wordt gezien.

Op het middenveld gaat Martinez op zoek naar de beste combinatie zonder Axel Witsel. Twee duo’s testte hij de voorbije tijd uit: het Anderlecht-duo Leander Dendoncker-Youri Tielemans of de Leuvens-Limburgse connectie tussen Dennis Praet en Hans Vanaken. Een combinatie van beide, bijvoorbeeld Dendoncker met Vanaken, behoort ook tot de mogelijkheden. En dan is er nog Albert Sambi-Lokonga, in de woorden van Martinez de “schaduwspeler” van Witsel. In maart zat hij nog zonder speelminuten bij de selectie, nu mag hij wel op minuten hopen.

“Ik zie een andere Sambi nu dan in maart”, zei Martinez. “We werken op de korte termijn, maar ook op de lange termijn met deze groep. Het is belangrijk dat Sambi de rol van de nummer 6-positie leert. Die verschilt bij ons van die van in Anderlecht.”

Foto: ISOPIX

Dries Mertens wellicht aan de aftrap

Dries Mertens maakt als een van de weinige dertigers kans om aan de aftrap te staan in steun van diepe spits Romelu Lukaku. Of krijgt Christian Benteke opnieuw zijn kans? De “Big Ben” komt in de pikorde van de Belgische spitsen achter Michy Batshuayi, maar kreeg bij zijn club Crystal Palace wel voorkeur op “Batsman”.

Rechts op de flank gaat het tussen Timothy Castagne en Thomas Meunier, met voordeel voor Castagne. Die kan echter ook op links uit de voeten.

Martinez gaf ook mee dat Kevin De Bruyne de hele week rust krijgt en met een masker in actie komt op het EK. “Dat hij speelt is zeker, alleen weten we nog niet wanneer.”

De bondscoach zei tot slot dat hij nog niet wil zeggen wie morgen kapitein zal zijn. De verwachting is dat Romelu Lukaku bij afwezigheid van Eden Hazard, Axel Witsel, Jan Vertonghen, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Thomas Vermaelen de kapiteinsband krijgt.