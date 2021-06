Pro League stelt beslissing over integratie beloftenploegen in 1B opnieuw uit, stemming verplaatst naar 11 juni

De Algemene Vergadering van de Pro League heeft de beslissing over de integratie van beloftenploegen in de lagere reeksen opnieuw uitgesteld. De stemming is verplaatst naar 11 juni.

De Pro League raakt er maar niet uit. Voor de tweede week op rij besloten de profclubs uit ons land om de stemming over de integratie van beloftenploegen uit te stellen. De nieuwe datum is nu 11 juni.

Maar het is de vraag of er dan wel een tweederdemeerderheid kan worden gevonden.

De bedoeling was om de U23-ploegen van de eersteklassers te laten “instromen” in de amateurreeksen. De profclubs zouden daar een vergoeding voor betalen, gaande van 75.000 euro (voor derde nationale) tot 125.000 (voor eerste nationale). De amateurclubs aanvaardden de regeling alleen maar in ruil voor meer promovendi naar 1B. Maar dat lag dan weer moeilijk bij de 1B-clubs. En dan was er nog de discussie over de verlenging van het huidige format met 18 in 1A. Heel wat kleinere clubs in 1A vrezen degradatie als er volgend seizoen al van achttien naar zestien wordt gegaan. Ze eisten daarom een verlenging van het huidige format.

Nadat de standpunten naast elkaar werden gelegd bleek dat noch het format, noch over de integratie van de beloften voldoende consensus was. Een tweederdemeerderheid is nodig. Er werd daarom opnieuw beslist de stemming met een week uit te stellen.

Nieuw lid Raad van Bestuur

Wel werd de toetreding van Walter Damen (Beerschot) tot de Raad van Bestuur goedgekeurd. Hij vervangt de opgestapte Ronny Verhelst. (KV Kortrijk).