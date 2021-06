Donald Trump sluit blog op zijn website af

De blog van voormalige Amerikaanse president Donald Trump, een webpagina waarop hij uitspraken deelde nadat grotere sociale mediabedrijven hem van hun platforms hadden verbannen, is definitief afgesloten. Dat heeft de woordvoerder van Trump woensdag gezegd.

Trump lanceerde de blog vorige maand op zijn website. Zo kon hij blijven communiceren met zijn aanhangers. Het platform zal volgens een assistent van Trump niet meer terugkeren.

Het idee was dat gebruikers op het platform genaamd ‘From the Desk of Donald J. Trump’ zijn berichten, foto’s en video’s door zouden posten op Twitter en Facebook. Een reactie achterlaten of in discussie gaan kon niet.

Na de bestorming van het Capitool in januari werd Trump verbannen van onder meer Twitter, Facebook en YouTube omdat hij de aanvallers had opgehitst.