Grieks bondscoach John Van ‘t Schip verwacht mooi duel tegen Rode Duivels: “Jammer dat Kevin De Bruyne er niet is”

John van ‘t Schip, de Nederlandse bondscoach van Griekenland, had woensdag op zijn persconferentie, één dag voor de vriendschappelijke interland van de Grieken in het Koning Boudewijnstadion, veel respect voor de Rode Duivels. “Het is jammer dat een topspeler als Kevin De Bruyne er morgen niet bij is”, liet hij noteren.

“Het is een lang seizoen geweest voor alle spelers, maar de groep lijkt toch nog fris en blij hier te zijn”, stak Van ‘t Schip van wal. “Ze zijn gemotiveerd om er twee goede wedstrijden van te maken, eerst morgen tegen België en dan zondag tegen Noorwegen.”

“We hebben veel respect voor de Belgen. Ze zijn al heel lang nummer één van de wereld en hebben enkele topspelers in hun rangen. Het is voor ons een mooie wedstrijd om te zien waar we staan. Sommige spelers zullen zich mogen bewijzen. België bereidt zich voor op het EK en zal de wedstrijd dus ook serieus nemen.”

“Ik vind het jammer dat morgen toppers als Kevin De Bruyne en Eden Hazard er niet bij zullen zijn”, ging Van ‘t Schip verder. “We hebben natuurlijk allemaal gezien wat er met Kevin gebeurde in de Champions League-finale. Dat was heel spijtig. Je wil altijd tegen de beste spelers spelen. Voor België zal het geen probleem zijn. Ik heb gezien op mijn lijst dat Martinez nog genoeg andere keuzes heeft.”

Oude bekenden

“Hopelijk kunnen de afwezige jongens er op het EK wel bij zijn. België mag dan al lang nummer één van de wereld zijn, je moet natuurlijk eerst die eerste ronde doorkomen. De vorm van de dag is daarbij belangrijk. Je hoeft doorheen het seizoen niet zoveel gespeeld te hebben. Wij (met Nederland, red.) werden in 1988 Europees kampioen met Marco van Basten als beste speler. Hij groeide uit tot ster van het toernooi, maar had doorheen het seizoen heel weinig gespeeld (doelend op Eden Hazard, red.). Je moet daar ook een beetje geluk mee hebben. Ik heb veel respect voor de Belgische ploeg. Bij Ajax werkte ik trouwens nog samen met Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen.”

De Grieken speelden in maart 1-1 tegen Spanje in de WK-kwalificaties, maar Van ‘t Schip zag dat niet als een referentiematch voor donderdag. “België en Spanje zijn heel verschillende landen. Spanje wil meer de bal in de ploeg houden. België speelt directer, met voorin Lukaku als aanspeelpunt. Het zijn natuurlijk allebei toplanden. Tegen Spanje hadden we een topdag en zij een iets mindere dag. Spanje had 73 procent balbezit, maar creëerde weinig kansen en wij scoorden uit één van onze enige mogelijkheden.”

Van ‘t Schip vond het ook jammer zelf niet aanwezig te zijn met Griekenland op het EK. “Dat is een spijtige zaak. Elke professionele speler wil deelnemen aan een EK. Dat is ook bij ons zo. We gaan ons nu proberen te kwalificeren voor het WK, maar dat is nog moeilijker als voor het EK. Maar we willen er staan in september. Ik probeer Griekenland offensiever te laten voetballen. We zijn daarin aan het groeien. We hebben ook al enkele goede resultaten behaald en willen die een vervolg geven. De Griekse traditie schreef defensief voetbal voor, zo zijn ze ook Europees kampioen geworden in 2004, maar ik denk dat het hedendaagse voetbal andere zaken vraagt.”