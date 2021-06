Na decennialange zoektocht krijgt familie nazi-roofkunst terug dat in Belgisch museum bleek te hangen

Het heeft meer dan 80 jaar geduurd, maar de Joodse familie Mayer krijgt eindelijk het schilderij terug waar ze al decennia naar op zoek is. ‘Blumenstilleben’ van Lovis Corinth werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in Brussel geroofd door de nazi’s en kwam nadien in het Museum voor Schone Kunsten terecht. “Dit toont aan dat we ons geloof in gerechtigheid nooit mogen verliezen.”