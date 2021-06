Heeft Eden Hazard dan toch nog een toekomst bij Real Madrid? “Ik geloof dat hij het volgend seizoen kan laten zien”, aldus Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti heeft woensdagavond zijn eerste persconferentie gegeven in zijn tweede ambtstermijn als coach van Real Madrid. De Italiaan kreeg ook enkele vragen over Eden Hazard. “Ik ben ervan overtuigd dat hij het volgend seizoen kan laten zien als hij gemotiveerd is”, aldus Ancelotti.

“Hazard is een speler van wereldklasse”, had Ancelotti lovende woorden over voor Hazard. “Hij heeft veel last gehad door blessures en daardoor heeft hij niet zijn volledige potentieel kunnen tonen. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij het volgende seizoen kan laten zien, als hij gemotiveerd is.”

Ook Gareth Bale, het andere probleemkind van de Koninklijke, kwam ter sprake. “Ook hij heeft niet heel veel gespeeld, maar hij scoorde wel veel als hij de kans kreeg. Ik ken hem goed en hij kan straks een geweldig seizoen draaien, daar twijfel ik niet aan.”