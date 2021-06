Spaanse media zijn er zeker van: “Ronald Koeman mag blijven bij Barcelona”

Ronald Koeman fungeert ook komend seizoen als trainer van FC Barcelona. Volgens diverse Spaanse media is de clubleiding dan toch bereid om de Nederlander het vertrouwen te geven. De raad van bestuur van Barcelona zal naar verwachting het besluit donderdag bekrachtigen. Zaakwaarnemer Rob Jansen kon de positieve ontwikkelingen rondom Koeman nog niet bevestigen. Even afwachten nog”, laat hij weten.

Koeman heeft nog een contract tot medio 2022 bij Barça. In de slotfase van zijn eerste seizoen, waarin hij alleen de Spaanse beker veroverde, kwam zijn positie zwaar ter discussie te staan. Ruim een week geleden leverde een kort gesprek tussen Koeman, in het bijzijn van Jansen, en de clubleiding nog geen duidelijkheid op. Nu het lijkt het erop dat de oud-international toch aan zijn tweede jaar mag gaan beginnen bij zijn lievelingsclub.

Volgens enkele kranten gaat Barcelona, dat met grote financiële problemen worstelt, het huidige contract van Koeman nog wel aanpassen. Een deel van het vaste salaris van de 58-jarige trainer wil de clubleiding omzetten in een variabele beloning. Indien de Noord-Hollander in zijn tweede seizoen voldoet aan de doelstellingen en dus meerdere prijzen pakt, kan hij rekenen op extra uitkeringen. Mogelijk zit er dan zelfs ook nog een nieuw contract voor hem in.

Commotie na uitspraken Laporta

Voorzitter Joan Laporta zorgde eind vorige week nog voor veel commotie door te vertellen dat Koeman met spoed was opgenomen in een Spaans ziekenhuis. Dat bleek geenszins het geval. “Ronald heeft alleen zijn bloeddruk laten meten. Hij heeft een hartkatheterisatie gehad en wordt dus af en toe gecontroleerd. Meer is het niet”, reageerde Jansen verontwaardigd.

Ook Koeman baalde van de uitspraken van Laporta. “Geloof niets van wat je hoort. Ik ben gezond, dat is het enige dat telt in het leven!”, liet hij weten op sociale media.

Door deze flinke aanvaring met Laporta, die eerder al zijn ontevredenheid had uitgesproken over de prestaties van de hoofdmacht, leek een voortzetting van de samenwerking met Koeman ver weg. Niettemin mag hij waarschijnlijk nu toch blijven. De eerste versterkingen zijn al binnen (Eric García, Sergio Agüero) en de Nederlandse internationals Memphis Depay en Georginio Wijnaldum melden zich na het EK wellicht ook nog in Camp Nou.