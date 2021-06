Ze zijn bang, boos of willen misschien meer weten: hoe praat je met kinderen over verkrachtingszaak 14-jarig meisje?

/ Gavere / Gent -

Het nieuws over het 14-jarige meisje dat misbruikt werd en vier dagen later uit het leven stapte, maakt ook kinderen bang, boos of gewoonweg nieuwsgierig. En dus komen de vragen. Maar hoe ga je daar als volwassene het best mee om? Eerst heel goed luisteren, luidt de boodschap. En daarna vooral geen onnodige dingen toevoegen. “Om te vermijden dat je gaat choqueren of zelfs traumatiseren.”