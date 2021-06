Coronavouchers voor optredens en evenementen blijven jaar langer geldig

Tickets voor muziekoptredens of andere evenementen blijven drie jaar en twee maanden geldig, zo heeft de overheid beslist. Voordien was dat twee jaar. Los van wat het Overlegcomité zegt over de zomerevenementen kunnen organisatoren toch nog zeker tot 1 oktober 2021 tegoedbonnen geven voor geannuleerde optredens.

Door de uitbraak van het coronavirus werden honderden concerten, festivals of andere voorstellingen in 2020 en in 2021 afgelast. Om faillissementen te vermijden in de evenementensector werd bij ministerieel besluit beslist om organisatoren de mogelijkheid te geven om tegoedbonnen of vouchers uit te reiken in plaats van alle tickets terug te moeten betalen. Momenteel gaat het al over meer dan anderhalf miljoen tickets.

De tegoedbonnen moeten aanvaard worden, tenzij u het bewijs kan leveren dat u de activiteit niet kan bijwonen op de nieuwe datum. In dat geval hebt u het recht op een volledige terugbetaling van de waarde van de bon. Uiteraard kan de organisator ook altijd zelf beslissen om kaarten terug te betalen.

Een van de voorwaarden om een tegoedbon te geven, was dat de activiteit waarvoor tickets werden gekocht opnieuw werd georganiseerd binnen een termijn van twee jaar. “Maar die termijn is nu dus verlengd tot 3 jaar en 2 maanden”, zegt Lien Meurisse van de FOD Economie.

Stel dat u tickets kocht voor Werchter 2021, blijven ze nu dus tot 2024 geldig.

Ook deze zomer tegoedbonnen

Ook nieuw, zegt de FOD Economie, is dat organisatoren nog zeker tot 1 oktober 2021 tegoedbonnen mogen geven voor uitgestelde evenementen. Ook als het Overlegcomité straks beslist dat we deze zomer terug iets meer mogen.

Kiest de organisator voor de tegoedbon in het kader van het ministerieel besluit van 14 september 2020 en recent gewijzigd, dan moet de bon wel de waarde hebben van het volledige bedrag dat u al betaalde voor het evenement. Dat geldt ook voor bedragen die u betaalde voor de huur van een kampeerplaats of bestelde drankbonnen.

Maar vooral ook, als u tickets kocht voor een topaffiches, moet het concert dat later wordt georganiseerd er een zijn met dezelfde of een evenwaardige affiche.