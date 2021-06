Belgen steken vaker grens over voor gratis PCR-test: “Allemaal op kosten van de Franse sociale zekerheid”

Waarom 47 euro betalen als het 5 minuutjes over de Franse grens gratis en voor niks is, denken almaar meer landgenoten. Foto: EPA-EFE

Belgen die een PCR-test nodig hebben om naar hun buitenverblijf te gaan of op reis te vertrekken, durven daarvoor al eens de grens met Frankrijk over te steken. De test is er namelijk gratis, terwijl die bij ons al gauw 47 euro kost.

Dat stelde nieuwszender BFM Grand Lille dinsdag vast in het testcentrum van Leers, in de buurt van Rijsel, op amper 5 minuutjes van de Frans-Belgische grens. Er waren meer Belgische dan Franse nummerplaten te zien. Vooral van grensbewoners. “Al kregen we hier ook al mensen uit Mons of Brussel over de vloer”, zegt verpleegster Delphine Laloux, de verantwoordelijke van het testcentrum. “Dat verbaast me niet echt als je ziet dat je hier terechtkunt zonder afspraak, je gewoon even het testformulier invult en het resultaat al binnen de 24 uur toegestuurd krijgt.” En dat allemaal zonder ook maar één euro neer te tellen.

Volgens de verantwoordelijke vertegenwoordigen de Belgen intussen al 20 procent van alle personen die tot nu in het centrum getest zijn. “En dat allemaal op kosten van de Franse sociale zekerheid”, voegt de journalist er fijntjes aan toe.