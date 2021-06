Ben je telewerk nog niet moe? Dan ben je lang niet de enige

Na ruim een jaar telewerken heeft de Belg de smaak te pakken. Liefst 84 procent van de Belgen ziet het zitten om ook na de crisis twee dagen of langer niet naar kantoor te gaan; dat is 19 procent meer dan aan het begin van de coronacrisis. Bovendien zou een groter aantal medewerkers opteren voor drie dagen telewerk (33 procent) in plaats van één dag (12 procent); vorig jaar was dat nog omgekeerd.