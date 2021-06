Je hebt 137 euro over voor eindzege van Rode Duivels op EK

Eén op de drie Belgen denkt dat de Rode Duivels het komende EK zullen winnen. En als we zouden kunnen betalen om zeker te zijn van die titel, zouden we daar 137 euro voor over hebben, zo blijkt uit een studie van ING.

Hoeveel is ons dat waard, een EK-overwinning van België komende maand? De bank ING vroeg duizend Belgen om er een bedrag op te kleven. Gemiddeld zouden we 137 euro op tafel willen leggen, blijkt uit de studie. Is dat veel? Een Nederlander is daar iets krenteriger in: 51 euro. De Italianen spannen de kroon en willen liefst 528 euro neertellen om de Azzurri richting Europese titel te zien gaan.

“Je kunt een EK-zege uiteraard niet kopen”, zegt econoom Peter Vanden Houte van ING. “Maar het geeft toch een indicatie van hoe hoog we zoiets inschatten.”

Je kan de vraag ook anders stellen: zou je één procent van je jaarinkomen willen geven in ruil voor de eindzege op het EK? Liefst 54 procent van de Turkse respondenten zegt daarop ja, gevolgd door de Oekraïeners (20 procent). Bij de Belgen heeft amper één procent dat ervoor over.

Superoptimistisch zijn we niet over onze kansen: één op de drie denkt dat we het EK gaan winnen. Dan hebben de Fransen meer vertrouwen: daar denkt 56 procent dat ze gaan winnen. De Nederlanders koesteren geen enkele hoop: 4 (!) procent

Bijna één op de vijf supporters zal merchandising kopen om in vol ornaat de matchen te volgen, voor gemiddeld 67 euro per persoon. Op dat vlak spannen de Fransen de kroon, met 99 euro. Ook hier houden de Nederlanders de knip op de beurs: 31 euro.

De corona-epidemie bepaalt in grote mate hoe we dat EK gaan beleven: twee op de drie zeggen dat ze de matchen thuis zullen volgen en niet op een groot scherm in de stad of op café. “Al had 85 procent dat liever op een publieke plaats gedaan”, zegt Vanden Houte.