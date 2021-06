Professor ziet hoe slachtoffers seksueel geweld nog altijd te weinig gehoord worden: “Nee is nee: dat moet een peuter al leren”

Gavere / Gent -

Een 14-jarig meisje uit Gavere wordt in Gent door vijf jongens verkracht en ziet de beelden op het internet verschijnen. Vier dagen later stapt ze uit het leven. “We hadden dat meisje niet moeten verliezen”, zegt professor Ines Keygnaert (UGent), gespecialiseerd in seksueel geweld. “We moeten als maatschappij duidelijk maken dat we er in zo’n geval voor je zijn: Het is verschrikkelijk wat je hebt meegemaakt, maar we helpen jou hierdoor.”