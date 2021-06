Dit is de nieuwe vlam van Thibaut Courtois: Mishel Gerzig, een 23-jarige Israëlische “die voor België supportert”

Thibaut Courtois heeft een nieuwe liefde in zijn leven. De laatste weken werd de doelman van Real Madrid in de Spaanse media gelinkt aan Mishel Gerzig, een 23-jarig Israëlisch model. In VTM-programma Deviltime bevestigde Courtois dat hij opnieuw een vriendin heeft. “Het is een Israëlische”, bleef hij ietwat geheimzinnig.

Aanvankelijk probeerde Courtois de vraag nog even te ontwijken. “Ik kan er nog niet zo veel over zeggen. Of ze voor Spanje of België supportert? Voor België, het is een Israëlische.”

Op fansites van Real Madrid circuleren al foto’s van het kersverse paar: