Nederland blijft steken op gelijkspel tegen Schotland, KV-Oostende verdediger Jack Hendry lukt zijn eerste interlandgoal

Een geslaagde test was het niet, want in zijn 5-3-2-systeem had Nederland het moeilijk tegen Schotland. Maar met twee doelpunten zorgde Memphis Depay ervoor dat er tenminste niet werd verloren. De spits troefde zo ook Marco van Basten af.

Faro, Portugal, waar Frank de Boer in 2004 zijn laatste interland speelde. Daar kreeg De Boer nu zijn voorlaatste kans om als bondscoach alles op punt te zetten richting EK. We kunnen er nog geen conclusies aan vastknopen, maar hij koos voor een 5-3-2 in plaats van een 4-3-3, Weghorst in de spits in plaats van Luuk de Jong, en Krul in doel, ook al had de KNVB op social media nog Stekelenburg aangekondigd. Debutant van dienst was de 19-jarige Ajacied Jurriën Timber, die mee centraal achterin stond.

Een oefenpot is een oefenpot. Maar na al het gedoe de voorbije week, onder meer over de bekendmaking van de selectie en de geweigerde coronavaccins, was het voor Oranje toch zaak om niet te verliezen. Na tien minuten op achterstand komen tegen Schotland, was dus niet ingecalculeerd. Defensieleider De Ligt ramde de bal blind naar voren, maar raakte amper dertig meter ver. Depay verslikte zich vervolgens in zijn controle en zo kon Hendry doorgaan. Jack Hendry, ja, de centrale verdediger die KV Oostende het voorbije seizoen huurde. Hij waagde zijn kans en trof laag overhoeks raak. Zijn eerste interlandgoal deed De Boer huiveren. Dan bouw je meer zekerheid in met je systeem, slik je een doelpunt na slecht uitvoetballen. Ei zo na maakte Dykes er een dikke minuut later 0-2 van, maar Krul kon diens uithaal nog pareren.

?? | Jack Hendry haalt verrassend uit met een afstandsschot! ?????????????? #NEDSCO pic.twitter.com/f2LduRFG0T — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 2, 2021

Depay – of Memphis, zo u wil – had iets goed te maken, maar zat nog niet in de match, van combinaties met spitsbroer Weghorst was geen sprake. Geef hem echter tijd en ruimte om te trappen en je bent gezien. Wijnaldum kopte een slim balletje van Timber even slim terug tot bij Depay en die volleyde droog binnen met z’n mindere linker. Doelpunt nummer 24 voor hém, zowaar evenveel als Marco van Basten.

Verder niet veel te beleven in die eerste helft, behalve een dubbele wissel. Frenkie de Jong en Wijnaldum gingen er al na een half uur af, voor Gravenberch en Klaassen, maar dat was aangekondigd door De Boer, want het duo heeft een zwaar seizoen achter de rug en arriveerde later op oefenkamp. “Beter een goede warming-up vóór de match dan een warming-up na rust langs de zijlijn”, was de insteek om hen wel nog te laten starten.

Het begin van de tweede helft had al even weinig om het lijf, tot ook de Schotse bondscoach Steve Clarke een dubbele wissel doorvoerde. Fraser en Nisbet kwamen er rond het uur op en twee minuten later maakte die laatste er na een mooie aanval al 1-2 van. Na een voorzet vanaf links verloor De Roon de aanvaller volledig uit het oog en Krul kloppen was daarom een koud kunstje.

Van Aanholt, Promes, Berghuis: De Boer deed dan maar een nieuw blik spelers open. Hij switchte ook naar een systeem met drie voorin, volgens de Hollandse school. Het zorgde voor wat meer druk naar voren en Van Aanholt dwong Gordon al snel tot een goeie save. Grote kansen leverde het echter niet op, ook niet na de late inbreng van Luuk de Jong, en dus was het afwachten tot iemand uitpakte met a touch of class. Depay zag zijn moment gekomen toen hij nog eens een vrijschop kreeg aan de rand van de zestien meter en gréép het moment. Hij bracht de bordjes alsnog in evenwicht. Geen nederlaag, dat was toch al iets. Maar zondag tegen Georgië speelt Oranje thuis, voor de eigen fans. Die zullen toch ietsje meer verwachten.