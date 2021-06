Islamistische verdachte ingerekend in Hongarije, “EK-voetbalstadion zou doelwit geweest zijn”

De Hongaarse antiterreurpolitie heeft een verdachte islamist ingerekend die grote evenementen wilde aanvallen, zo meldt de politiedienst woensdagavond. Volgens de Hongaarse media zou het stadion van Boedapest een doelwit geweest. Daar vinden verschillende wedstrijden plaats van het Europees kampioenschap voetbal dat later deze maand van start gaat.

De 21-jarige verdachte is een “doodgewone jonge Hongaar” die een aanhanger van de radicale islam blijkt te zijn, zei Janos Hajdu, topman van de Hongaarse antiterreurpolitie (TEK), tijdens een persconferentie. De man, een student aan de universiteit van Boedapest, bleek te surfen naar websites die “expliciete jihadistische propaganda” bevatten, gelinkt aan terreurgroep Islamistische Staat. De propaganda legt uit hoe een aanslag te plegen, aldus Hajdu. “Hij toonde zich bereid een zelfgemaakte bom te maken en die te gebruiken tegen een massa-evenement in Boedapest of elders in Hongarije ...in de nabije toekomst.” Hij opperde ook om met een voertuig in een menigte in te rijden.

De man is woensdag aangehouden door het gerecht. De politie rekende hem dinsdag in Kecskemet in, 90 kilometer ten zuiden van Boedapest.

Volgens de krant Magyar Nemzet, die dicht bij de regering van premier Viktor Orban staan, was de Puskas Arena in de Hongaarse hoofdstad het hoofddoelwit van de terreurverdachte. Maar de woordvoerder van het parket van Boedapest, wenste niet te bevestigen of het stadion een van de doelwitten was. Boedapest is een van de Europese speelsteden van het EK 2020, dat wegens het coronavirus met een jaar vertraging van start gaat. De Puskas Arena, goed voor 68.000 zitjes, ontvangt drie groepswedstrijden en een achtste finale.