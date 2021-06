Roberto Martinez: “Kevin De Bruyne zal hoogstwaarschijnlijk niet klaar zijn voor eerste EK-match tegen Rusland”

Bondscoach Roberto Martinez is er niet gerust in dat Kevin De Bruyne de eerste groepswedstrijd tegen Rusland op zaterdag 12 juni haalt. Integendeel. Hij vreest voor de paraatheid van de 29-jarige middenvelder na de neusbreuk en de gebroken oogkas. “We moeten het zeggen zoals het is, het is heel onwaarschijnlijk dat De Bruyne die eerste wedstrijd tegen Rusland zal kunnen spelen. Axel Witsel al zeker niet”, zei Martinez woensdag.

“We staan dagelijks in contact met De Bruyne. Hij zit nog midden in zijn herstelperiode. We monitoren hem van nabij. Tot hij zich volgende week meldt, weten we niet waar hij zal staan.” Dinsdag arriveert De Bruyne in Tubeke, vier dagen later spelen de Duivels tegen Rusland in Sint-Petersburg.

De voetbalbond is al volop bezig met het masker dat De Bruyne zal dragen eens hij kan trainen en spelen. In oktober vorig jaar trainde Vertonghen ook met een masker met het oog op de interland in Engeland. Uiteindelijk kwam de recordinternational niet in actie op Wembley. “We hebben op dat vlak inderdaad ervaring met Jan Vertonghen”, aldus Martinez. “Jan had min of meer dezelfde blessure. We gaan nu naar dezelfde specialist (Vigo, orthopedisch bedrijf uit Wetteren, red.). We moeten eerst zien dat we groen licht krijgen van de medische staf. De Bruyne is beschikbaar voor EURO2020, maar we weten alleen niet vanaf wanneer.”