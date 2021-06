Geveld door een babyboom en een Club Brugge-target: dit moet u weten over de Griekse nationale ploeg

Vanavond nemen de Rode Duivels het in hun eerste oefenduel richting het EK op tegen Griekenland. Op het EK zelf zijn de Grieken er alvast niet bij, maar de Belgen houden toch best rekening met enkele belangrijke zaken.

1. Gelijk tegen Liechtenstein

Angelos Charisteas, Giorgios Karagounis en Traianos Dellas doen beslist nog een belletje rinkelen. Zij behoorden tot de Griekse gouden generatie die de EK-titel greep in 2004. Zeventien jaar later zit Griekenland opgescheept met een houten generatie. Sinds het WK 2014 kwalificeerde het land zich voor geen enkel groot toernooi. Ook op EURO 2020 zijn de Grieken er niet bij. Ze verloren onder meer thuis van Armenië en speelden gelijk tegen Liechtenstein. Geen wonder dat behalve Italië ook Finland de Grieken de pas afsneed naar het EK.

2. Babyboom velt aanval

De spoeling is al maar dun en tot overmaat van ramp ontbreken bij de Grieken twee van hun beste aanvallers vanavond. Kostas Fortounis, de spits van Olympiacos, is er niet bij omdat hij binnenkort vader wordt. Ook Giorgios Giakoumakis, aanvaller van VVV, plant een gezinsuitbreiding, al is de officiële reden van zijn afwezigheid een blessure. Wel aanwezig: Christos Tzolis, 19 pas en op de radar van Club Brugge.

Christos Tzolis. Foto: BELGAIMAGE

3. Portugese Griek met hart voor België

Als de eigen spelers niet voldoen, is er nog altijd het recept dat België ook al toepaste: naturalisaties. De Griekse Axel Witsel is een genaturaliseerde Portugees die in Denemarken speelt. Zeca is een winger die in 2011 voor Panathinaikos ging spelen. Hij zakte af naar de nummer 6-positie en versierde een transfer naar FC Kopenhagen. Daar is hij uitgegroeid tot de beste speler en de topverdiener van de Deense eerste klasse. Zeca heeft dierbare herinneringen aan België. Hij debuteerde als Grieks international in Brussel en maakte een van zijn twee internationale goals tegen de Duivels.