Simon Mignolet in doel tegen Griekenland, maar straks in de schaduw van Courtois: “In 2018 stelde ik me meer vragen voor het WK”

Simon Mignolet (33) begint straks aan zijn vierde grote toernooi. Ironisch genoeg speelde de keeper nog geen enkele match op een EK of WK. Het harde lot van een tweede doelman na de ongenaakbare Thibaut Courtois. Vanavond in de oefenmatch tegen Griekenland staat Mignolet wél tussen de palen. “Het is voor mij ook belangrijk om een goeie band met de defensie te krijgen.”

Er was een tijd dat Simon Mignolet amper speelde bij de Rode Duivels. In 2018 slechts twee onbeduidende interlands, in 2019 amper eentje. Als Thibaut Courtois fit was, pakte hij graag elke minuut mee ...