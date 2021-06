22 buitenlandse EK-gangers voetbalden ooit in de Jupiler Pro League, maar KRC Genk is de hofleverancier: “Dit is een uithangbord”

De EK-selecties zijn bekend. België wordt niet alleen vertegenwoordigd door de Rode Duivels, maar ook door 22 buitenlandse (ex-)spelers uit onze competitie. Daarbij leuke namen. Weet u nog dat de Portugese topper Sergio Oliveira in 2011 voor KV Mechelen uitkwam of dat de Macedoniër Zjakov dit seizoen 0 minuten speelde voor Charleroi? RC Genk is trouwens hofleverancier met 7 buitenlandse EK-gangers.