Benfica overweegt om Aurelio Buta (Antwerp) terug te kopen

Keert Aurelio Buta (24) deze zomer terug naar Benfica? Antwerp kocht de rechtsback daar in 2018 weg, maar de Portugese topclub overweegt nu om hem terug naar Lissabon te halen.

Benfica heeft al drie spelers voor zijn positie, maar Gilberto overtuigde nog niet, Almeida is nog maanden out en Gonçalves komt een rij hoger beter tot zijn recht. Daarom denkt het bestuur aan Buta als oplossing. Het zou voor hen ook financieel interessant zijn, want Benfica heeft sowieso nog 50 procent van zijn economische rechten.

Ook voor Buta zelf zou het interessant zijn, want Benfica, waar hij destijds niet verder raakte dan de B-ploeg, komt volgend seizoen uit in de derde voorronde van de Champions League. Een transfer is sowieso de bedoeling, ook voor Antwerp, want het contract van Buta loopt in 2022 af en een verlenging staat niet op til. Antwerp wil wel zo veel mogelijk voor hem vangen, want de ideale vervanger is Jelle Bataille van KV Oostende en die is niet goedkoop. In dat opzicht is het voor de Great Old afwachten welke biedingen er binnenkomen. Ook Besiktas toonde al interesse.