Zulte Waregem aast op Juventus-Belg Daouda Peeters

Zulte Waregem toont verregaande interesse in Juventus-middenvelder Daouda Peeters (22). De jonge Belg speelt sinds 2019 bij de Oude Dame en maakt in Turijn vooral minuten bij het beloftenelftal, dat uitkomt in de Serie C (de derde klasse).

Nu wil hij echter de stap zetten naar het hoogste niveau. Peeters, die vorig seizoen nog geschiedenis schreef door als eerste Belg ooit minuten te maken in het shirt van Juventus, moet zo’n 2 miljoen euro kosten.

Peeters zelf wel iets in een verhuis naar West-Vlaanderen. Er waren zelfs al gesprekken met de trainersstaf. Voorlopig ligt de vraagprijs van Juventus echter nog te hoog en er is ook concurrentie van het Franse Lorient.

Aan uitgaande zijde is er binnen- en buitenlandse interesse voor Omar Govea en Gianni Bruno, terwijl Bassem Srarfi in beeld is bij enkele Franse clubs. Saido Berahino sluit volgende week op de eerste training opnieuw aan bij de groep na zijn uitleenbeurt aan Charleroi.