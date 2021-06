Anderlecht biedt (nog) te weinig voor middenvelder van Rode Ster Belgrado

Anderlecht houdt rekening met een vertrek van Albert Sambi Lokonga en Adrien Trebel en daarom speurt het al naar nieuwe middenvelders. Bij Rode Ster Belgrado bood het 1,5 miljoen euro voor Njegos Petrovic (21).

De jonge controlerende middenvelder is nog geen afgewerkt product, maar speelde afgelopen seizoen wel 47 matchen (2 goals) voor Rode Ster. De Servische topclub heeft het eerste Brussels bod wel afgewezen. Aangezien Petrovic jeugdinternational is, al actief was in de Europa League en nog vastligt tot 2023, wil Rode Ster minstens 2,5 miljoen euro en een percentage op doorverkoop. De onderhandelingen gaan voort.

Daarnaast praat RSCA ook met Red Bull Salzburg om huurling Majeed Ashimeru over te nemen voor minder dan 2,5 miljoen euro.