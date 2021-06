‘Houdini’ Bernd Storck moet Peter Maes opvolgen bij STVV (en neemt ook zijn zoon mee)

De kogel is bijna door de kerk: als alles goed gaat, wordt Bernd Storck de nieuwe trainer van STVV. Als beide partijen het eens raken over de laatste cijfers en letters in het contract, tekent de Duitser, die in het verleden al met succes in België actief was bij Moeskroen en Cercle Brugge, een dezer dagen zijn overeenkomst bij de Kanaries en zal hij volgende week al de eerste trainingen leiden. Hij moet in Limburg de opvolger worden van de naar Beerschot vertrokken Peter Maes. Met Storck zou STVV de Houdini van het Belgische degradatievoetbal in huis halen.