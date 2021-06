BOB-campagne richt zich deze zomer op EK voetbal: “Supporter hoe hard je kan, maar hou het veilig”

De BOB-campagne richt zich deze zomer in eerste instantie op het Europees kampioenschap voetbal, meldt Vias institute. Beelden van verkeersongevallen in combinatie met commentaar van voetbalcommentatoren Frank Raes en Filip Joos moeten tot de verbeelding spreken en duidelijk maken dat drinken en rijden combineren gevaarlijk is. De campagne heeft de slogan “Mijn BOB is top”.

De vzw Belgische Brouwers, Assuralia en Vias institute vinden het meer dan ooit nodig om een BOB-campagne te organiseren. Die start immers na een periode met heel strenge maatregelen. “De heropstart van de horeca, het feit dat je terug samen dingen kan doen met vrienden en familie en het EK voetbal zijn allemaal potentiële momenten om feest te vieren”, zeggen ze. De BOB-campagne wordt ook ondersteund door de regio’s, de federale en de lokale politie.

Na en voor de match

Een analyse van Vias toont aan dat in de uren na de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK van 2018, het aantal ongevallen verdubbelde. “De euforie en de feestroes van sommige bestuurders spelen daarbij zeker een rol”, klinkt het.

Een andere vaststelling is dat er zowel voor als na de matchen meer bestuurders onder invloed rondreden. “Zo is bij 16 procent van de ongevallen in het uur voor een wedstrijd van de Rode Duivels de bestuurder onder invloed, ten opzichte van 5 procent op een soortgelijke dag zonder match”, aldus Vias. “In het uur na de wedstrijd blaast maar liefst 19 procent van de bestuurders na een ongeval positief, ten opzichte van 11 procent in soortgelijke dagen zonder wedstrijd.”

Echte verkeersongevallen

De campagnespot op sociale media, Sporza en RTBF moet het grote publiek sensibiliseren met beelden van echte verkeersongevallen in combinatie met voetbalcommentaar van Frank Raes en Filip Joos. Beiden schaarden zich meteen achter het initiatief.

“De feestroes en uitbarsting van vreugde na een overwinning van de Rode Duivels kunnen overweldigend en begeesterend zijn, met niets te vergelijken”, aldus Raes. “Maar die bedwelmende euforie valt in het niets als dronken supporters verkeersongevallen veroorzaken. Daarom steun ik deze BOB-campagne zodat we met zijn allen het EK nog lang zullen herinneren en wel om de juiste reden!’‘

“Liever exit Duivels”

Filip Joos zegt de campagne te steunen omdat “geen enkele voetbalwedstrijd ter wereld ook maar een verkeersdode waard is”. “Liever een exit van de Duivels na de eerste ronde en nul verkeersdoden dan EK-winst die tot een zegedronken ongeval met dodelijke afloop leidt”, aldus Joos.

De campagne krijgt ook steun van de Belgische voetbalbond. “We hebben fantastische supporters”, aldus CEO Peter Bossaert. “Ze zijn de steun en toeverlaat van onze Rode Duivels. Hopelijk kunnen we straks samen met hen genieten van grootse sportmomenten. Maar hoe mooi het ook wordt, we houden het graag veilig. Niet alleen op het vlak van COVID-19, maar ook op de weg. Onze oproep: supporter zo hard voor ons als je kan, maar hou het veilig.”