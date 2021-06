Teruggekeerde Syriëstrijdster Noura Firoud kent vandaag lot

De Brusselse correctionele rechtbank velt donderdagnamiddag haar vonnis in het proces tegen de teruggekeerde Syriëstrijdster Noura Firoud. Die rechtbank had haar in februari 2019 al bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld, maar Firoud verbleef op dat moment nog in Syrië en was spoorloos.

In augustus bood ze zich aan bij de Turkse autoriteiten, waarna ze midden oktober werd overgebracht naar België. Volgens haar advocaten had de jonge vrouw nooit de bedoeling zich bij IS aan te sluiten.

Noura Firoud was in 2013 op 17-jarige leeftijd naar Syrië getrokken en werd toen voorgesteld als levenspartner van Sharia4Belgium-kopstuk Houssien Elouassaki. Toen die sneuvelde, trad ze in het huwelijk met een andere Vilvoordse Syriëstrijder, Ali Houdaifa Ammi, die naar alle waarschijnlijkheid ook om het leven is gekomen.

In februari 2019 veroordeelde de Brusselse correctionele rechtbank haar dan bij verstek tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De rechtbank was daarbij van oordeel dat Firoud haar echtgenoot huishoudelijke bijstand had verleend, met hem een gezin had gesticht en hun drie kinderen had opgevoed en verzorgd, wat in de ogen van de rechtbank aantoonde dat ze zich actief ten dienste had gesteld van IS.

“Ze liep weg voor haar problemen”

Volgens Firoud zelf zijn de zaken enigszins anders gelopen. Naar eigen zeggen kampte ze met een moeilijke thuissituatie en met psychische problemen, waardoor ze al jong met het gerecht in aanraking kwam. In die periode vluchtte ze nadien verschillende keren weg uit het opvangcentrum waar ze zat.

“Ze liep toen telkens weg voor haar problemen”, pleitten haar advocaten bij de behandeling van de zaak. “Ze was op zoek naar haar identiteit en is beginnen te radicaliseren. Andere meisjes hadden haar verteld dat ze er helemaal bij zou horen als ze naar Syrië trok, en na een zoveelste ruzie thuis heeft ze dat in een impulsieve bui gedaan.”

“Ik was niet verloofd met Houssien Elouassaki”, zei Noura Firoud zelf. “Ik had hem twee weken voor mijn vertrek leren kennen. Hij wilde met mij trouwen in Syrië, maar ik wilde eigenlijk gewoon weg. Toen ik in Syrië aankwam, wist ik meteen dat ik de verkeerde keuze had gemaakt. Het was niet wat mij beloofd was, ik werd meteen opgesloten en mishandeld, en moest trouwen met Ali Houdaifa. Ik werd meermaals verkracht en kreeg uiteindelijk drie kinderen van hem. Ik zat de hele dag opgesloten met mijn kinderen, zoals in een gevangenis.”

Naar Turkije

Firoud kwam uiteindelijk in een kamp in het noorden van Syrië terecht, en kon vervolgens vluchten, eerst naar een dorpje vlakbij de Turkse grens en later naar Istanboel. Daar zou ze een jaar onder een valse naam in de immobiliënsector gewerkt hebben, terwijl haar kinderen er school liepen, tot ze zich aanbood bij de Turkse autoriteiten en naar België werd gebracht.

Het federaal parket uitte zijn grootste twijfels bij Firouds versie en drong aan op een bevestiging van het eerste vonnis.

“Uw verhaal is niet geloofwaardig”, klonk het. “U zegt dat u meermaals heeft geprobeerd om terug te komen, maar uit afgeluisterde gesprekken blijkt het tegenovergestelde. Uw ouders hebben al het geld dat ze nog hadden op tafel gelegd en geprobeerd om u daar weg te halen, maar u schoot hun voorstellen telkens af.”

Vrijspreken

Volgens het parket toont Firoud ook een gebrek aan schuldinzicht en spijt: “U hebt niet onmiddellijk afstand gedaan van het gedachtengoed van IS en laat niet het achterste van uw tong zien.”

De advocaten van de jonge Vilvoordse vroegen om haar vrij te spreken. Niet alleen zou de rechtbank niet bevoegd zijn, volgens hen handelde Firoud in Syrië niet uit vrije wil: “Ze mocht niets, en kon enkel volgen. Als ze niet gehoorzaamde, werd ze fysiek of psychisch gestraft. En ze heeft wel degelijk spijt van wat er gebeurd is, dat heeft ze ook meermaals aangegeven in haar verhoren.”