Van Ranst nog steeds in safehouse: “Er lopen weddenschappen over met hoeveel kogels ik word afgeknald”

Hoelang moet Marc Van Ranst (55) nog voor zijn leven vrezen? Al ruim twee weken is de viroloog ondergedoken, na bedreigingen van militair Jürgen Conings. Een telefonisch gesprek vanuit zijn safehouse over de eeuwige zoektocht naar een zondebok, ‘verloren Nederlandse hippie’ Willem Engel en de dapperheid van zoon Milo (12).

Hoelang houdt u het nog vol in uw safehouse?

“Dit is dag 16. Het is alsof ik op vakantie ben met m’n gezin en ik in een kamer moet blijven omdat het buiten slecht weer is. Dit is de nieuwe realiteit, dat ...