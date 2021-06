Doelman Jasper Cillessen begrijpt niet dat De Boer hem bij Oranje uit EK-selectie hield: “Nog nooit zo boos geweest”

De Nederlandse doelman Jasper Cillessen is ontzettend boos dat hij door bondscoach Frank de Boer uit de definitieve EK-selectie werd gehouden omdat hij positief op corona had getest. “Deze klap is enorm en zal héél lang nadreunen”, zegt de 32-jarige keeper van Valencia aan De Telegraaf.

Jasper Cillessen zat vorige week nog gewoon in de EK-selectie van Oranje, maar kreeg enkele dagen later plots te horen dat hij uit de boot viel omdat hij een positieve coronatest had afgelegd. “De pijn zit hem vooral in het feit dat ik deze mokerslag niet zag aankomen. Bij de bekendmaking van de EK-selectie was ik nog zijn eerste keeper”, reageert Cillessen.

“De Boer wist toen al dat ik positief getest was. Vervolgens zei hij zondag in Portugal dat ik direct bij de groep zou aansluiten als de uitslag van mijn dagelijkse sneltest negatief was en die van de daaropvolgende PCR-test ook. Desnoods zou ik na het trainingskamp pas aanhaken. Ik heb écht geen idee wat er is veranderd. Ik heb ook nooit iets anders gehoord. Totdat de bondscoach me dinsdag belde. Dat maakt het extra wrang.”

“De regels staan het toe om keepers tijdens het toernooi te vervangen en er was nog tijd zat! Ik heb vanwege corona één dag verkoudheidsklachten gehad, maar verder 0,0 problemen. En dan wordt er nu gezegd dat ik niet fit ben? Daar zullen de bondscoach en ik het nooit over eens worden. Door mijn besmetting zit ik opgesloten in mijn appartement. Ik heb me nog nooit zo machteloos, boos en verschrikkelijk gevoeld.”

“Ik wil geen dingen zeggen die mensen beschadigen. Ik vind het bovendien niet gepast om nu helemaal los te gaan, omdat mijn ploeggenoten vlak voor het EK zitten en we als Nederlands elftal één doel hebben: zo goed mogelijk presteren op het EK.”