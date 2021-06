Olieprijs bereikt hoogste niveau in meer dan twee jaar

De olieprijs is donderdag wegens een aantrekkende vraag verder gestegen. De prijs van een vat (159 liter) Brent-olie uit de Noordzee ging 64 cent hoger tot 71,99 dollar, het hoogste niveau sinds mei 2019.

Na de corona-uitbraak in de lente van 2020 was de Brent-olie nog gecrasht tot een dieptepunt van 15,98 dollar per vat. De Amerikaanse oliesoort WTI werd donderdag op de Aziatische markten 57 cent duurder, tot 69,40 dollar. Dat is zelfs het hoogste niveau in ruim tweeënhalf jaar (sinds oktober 2018).

Olie wordt al enige tijd duurder, nu de economie weer begint aan te trekken en daarmee ook de vraag naar olie. De jongste prijsopstoot is volgens handelaars het gevolg van lagere voorraden in de Verenigde Staten.

