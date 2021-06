“Catastrofe dreigt voor kinderen als gevolg van pandemie”

De coronacrisis heeft de rechten van kinderen over de hele wereld ernstig aangetast en dat dreigt tot een catastrofe als regeringen niet optreden. Dat heeft de ngo KidsRights donderdag in een jaarlijkse studie gemeld.

IJsland, Zwitserland en Finland staan bovenaan de “KidsRights Index 2021”, die 182 landen rangschikt volgens hun naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ook België scoorde goed en staat op de achttiende plaats. Tsjaad, Afghanisten en Sierra Leone scoren het slechtst.

“De gevolgen van de pandemie gaan helaas verder dan de voorspellingen die we een jaar geleden deden, toen de pandemie net begonnen was”, zei Marc Dulleart, de oprichter en voorzitter van de ngo. “Afgezien van de coronapatiënten zijn kinderen het zwaarst getroffen, niet rechtstreeks door het virus, maar omdat zij door regeringen over de hele wereld zijn verwaarloosd”, zei hij. “Het herstel van het onderwijs is de sleutel tot het vermijden van een catastrofe.”

“Niet naar school heeft langdurige gevolgen”

Volgens de ngo zijn wereldwijd meer dan 168 miljoen kinderen niet in staat geweest naar school te gaan. Een op de drie kinderen zou geen toegang gehad hebben tot afstandsonderwijs bij de sluiting van de scholen.

De organisatie complimenteerde Bangladesh omdat het een nationaal televisiekanaal aan thuisonderwijs had gewijd en prees België en Zweden voor het openhouden van de scholen, wanneer mogelijk. Zweden staat in de volledige rangschikking op plaats vier.

De toegang tot onderwijs is miljoenen kinderen ontzegd geweest tijdens de coronacrisis. Dit heeft volgens de ngo langdurige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen.

Volgens KidsRights is het mogelijk dat 80 miljoen kinderen hun gewoonlijke vaccinaties voor andere ziekten niet hebben gekregen vanwege de druk op de gezondheidszorg.

De ngo maakt zich ook zorgen over de ongekende toename van huiselijk geweld tijdens de lockdowns, waarvan kinderen vaak het slachtoffer zijn.

Voor het eerst nam KidsRights ook Palestina op in de index, dat op plaats 104 staat. Volgens het rapport bleef Palestina de aandacht vestigen op gezondheidszorg ondanks de moeilijke omstandigheden. Hongarije zakt van plaats 97 naar 141, voornamelijk vanwege de discriminatie van Romakinderen.