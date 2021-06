De dag dat Robert Lewandowski een wereldtopper werd: toen Real Madrid smeekte om te stoppen

Een goalgetter was de bonenstaak uit Warschau-West altijd. Maar pas toen Jürgen Klopp hem onder handen had genomen, groeide Robert Lewandowski uit tot de doelpuntenmachine die we vandaag kennen. Met als orgelpunt de wedstrijd waarin ze bij Real Madrid smeekten dat hij zou stoppen. Van Pool tot onevenaarbaar: 24 april 2013 is de dag dat ook de wereld zag welke killer in Robert Lewandowski schuil ging.