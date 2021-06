Huizenprijzen stijgen wereldwijd aan snelste tempo sinds 2006

De woningprijzen zijn in de twaalf maanden tot maart wereldwijd het sterkst gestegen sinds het vierde kwartaal van 2006. Dat bericht het financiële persagentschap Bloomberg donderdag op basis van de Global House Price Index van adviesbureau Knight Frank. Tijdens de coronacrisis gingen de prijzen van Nieuw-Zeeland tot Canada de hoogte in. Ze stegen met gemiddeld 7,3 procent. Voor België gaat het om een toename met 5,7 procent.

Bovenaan de ranglijst staat Turkije, waar de woningprijzen in die periode met 32 procent gestegen zijn. Daarna volgen Nieuw-Zeeland (+22,1 procent), Luxemburg (+16,6 procent), Slovakije (+15,5 procent) en de Verenigde Staten (+13,2 procent). Voor de VS gaat het om de sterkste toename sinds december 2005. België staat op de 31ste plaats in de rangschikking, met een stijging van de prijzen met 5,7 procent.

De massale fiscale en monetaire stimuli om economieën te ondersteunen tijdens de coronacrisis hebben geleid tot een vastgoedboom in de wereld. Die doet evenwel ook de bezorgdheid over mogelijke zeepbellen toenemen, en verscheidene landen hebben al maatregelen genomen om de markt af te koelen.