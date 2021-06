Christian Benteke verlengt contract bij Crystal Palace

Christian Benteke heeft zijn contract bij de Engelse eersteklasser Crystal Palace met twee seizoenen tot 2023 verlengd. De aanvaller speelt al vijf seizoenen bij Crystal Palace en scoorde dit seizoen 10 goals in 30 matchen.

“Ik ben blij en trots dat ik mijn toekomst aan Crystal Palace kan wijden. Ik ben er al vijf jaar en er komen er nog veel meer. We hebben een geweldige groep spelers en stafleden. Ik kijk er al naar uit om het komende seizoen opnieuw voor onze fans te kunnen spelen”, liet Benteke weten vanop de EK-voorbereiding met de Rode Duivels.

“Christian is een integraal onderdeel geweest van het consolideren van onze positie als gevestigde Premier League-club in de afgelopen vijf jaar”, reageerde voorzitter Steve Parish. “Hij is een uitstekende professional en heeft meer dan bewezen dat hij nog steeds de kwaliteit en de honger heeft om voor onze club op het hoogste niveau te presteren, en ik zou niet gelukkiger kunnen zijn om hem nog twee seizoenen in rood en blauw te zien. ”