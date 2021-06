Dit keer geen spoor van optimisme bij Nederland voor EK voetbal: “Het spel van Oranje neemt gênante vormen aan”

Een oranje Snollebollekes juichcape, een hakkende Wesley Sneijder en supermarkten vol oranje troep: na zeven jaar afwezigheid op grote voetbaltoernooien maakt Nederland zich eindelijk opnieuw op voor het EK. Maar het ongebreidelde optimisme en de beruchte zelfzekerheid waarmee dit vroeger gepaard ging bij onze noorderburen, is ver te zoeken. Zeker na het lamentabele oefenduel tegen Schotland van woensdagavond (2-2) is de Nederlandse pers snoeihard voor Oranje.

Valentijn Driessen, Chef Voetbal van De Telegraaf, “Dit was een fikse tegenvaller. Zeker als je ziet welke kwaliteit Schotland op de mat brengt. Die kunnen er echt héél weinig van. Het leek helemaal nergens op. Als je dan de spelers en de bondscoach hoort, dan lijkt het alsof je naar een heel andere wedstrijd hebt zitten kijken. Er was totaal geen dominantie, totaal geen druk. De Schotten bleven makkelijk overeind, behalve in de laatste twintig minuten toen het Nederlands elftal ging spelen zoals het Nederlands elftal hoort te spelen.”

“Chagrijn ligt op de loer, zo vlak voor het EK”, kopt het Algemeen Dagblad. “Het optimisme zinderde al niet bepaald door het land, maar een moeizaam gelijkspel tegen Schotland drukte de stemming rondom Oranje nog wat verder. het beoogde 5-3-2-systeem leidde vooral tot kopzorgen. De eerste oefenwedstrijd op weg naar het EK bood geen enkele aanleiding tot optimisme. Richting het laatste oefenduel met Georgië van zondag dreigt voor Oranje wel een sfeer van chagrijn en cynisme, nota bene vlak voor het eerste eindtoernooi in zeven jaar. De korte, wat rommelige voorbereiding van Frank de Boer biedt vooralsnog meer vraagtekens dan antwoorden. Wat overbleef was het gevoel dat dit Oranje nog allesbehalve klaar is het voor het EK.”

“Deerniswekkende vertoning Oranje”, vond De Volkskrant. “In een tot droefenis stemmende wedstrijd van intense saaiheid dienden Nederland en Schotland een voorproefje op van wat op het EK een rijke maaltijd moet worden. Het was nog een smakeloos prutje. Spel zonder elegantie. Weinig vaardig. Lomp soms. Wanstaltig zelfs”, was de krant hard. “Qua esthetiek was de wedstrijd een gedrocht, waarbij het de vraag is in hoeverre trainers en spelers zich in het huidige tijdperk nog druk maken om schoonheid. Resultaat is het elixer van trainersgeluk.”

Ook Trouw schuwde zijn kritiek niet. “Spel van Oranje neemt gênante vormen aan”, was de veelzeggende titel. “Bondscoach Frank de Boer wilde in Portugal deze week sleutelen aan een hecht team. Misschien dat dit buiten de lijnen lukt, daarbinnen in de verste verte niet. Geperst in het keurslijf van een tactisch systeem waar De Boer zich toe heeft bekeerd met oog op het EK, doolde zijn elftal door het lege Estadio Algarve. Onwennig, onzeker, en uitermate rommelig modderde het nationale elftal op een niveau dat zelfs in het vrij desastreus verlopen tijdperk onder Danny Blind niet werd gehaald.”

Het is vooral het 5-3-2-systeem van Frank De Boer dat in Nederland onder vuur ligt. “Als je 5-3-2 gaat spelen, dan hoop je toch dat het achterin staat als een huis”, zegt Oranje-volger Jeroen Stekelenburg in de NOS Voetbalpodcast. “Tegen dit soort tegenstanders wil je toch vanuit je eigen kracht dominant zijn? Dit bracht niks. We zijn heel weinig wijzer geworden, behalve over een aantal dingen die ze niet meer moeten doen. “Ik maak me wel zorgen, ik vond het echt verschrikkelijk.”

