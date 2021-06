Baltische diploma’s hoger onderwijs automatisch erkend in Vlaanderen

De Baltische staten en de Benelux-landen gaan elkaars diploma’s automatisch erkennen. De Vlaamse regering heeft haar goedkeuring aan het multilaterale verdrag verleend.

Wie een diploma behaalt aan een Vlaamse universiteit, mag er zeker van zijn dat die titel ook door Nederlandse en Luxemburgse universiteiten en werkgevers wordt erkend. Die automatische erkenning van bachelor- en masterdiploma’s binnen de drie Benelux-landen bestaat sinds 2015. In 2018 werd dat principe uitgebreid naar onder meer graduaten en doctoraten.

Ook Letland, Estland en Litouwen hebben zo’n regeling. Beide regio’s zijn voorlopers op Europees vlak en willen nu de brug slaan. In 2019, in de marge van een Europese ministerraad, ondertekenden ze een intentieverklaring. Die wordt nu - voor Vlaanderen - officieel, met de goedkeuring van het verdrag.

De automatische erkenning van diploma’s en graden bespaart mensen met een opleidingstitel tijdrovende en dure procedures om hun diploma te laten erkennen in een ander land. Het systeem, dat kadert in het streven naar een versterkte Europese samenwerking rond het hoger onderwijs, vergemakkelijkt de toegang tot studies en tot de arbeidsmarkt in andere landen.