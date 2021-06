Lukaku allicht vanavond aanvoerder tegen Griekenland

Aanvoerder Eden Hazard ontbreekt vanavond voor de oefenmatch van de Rode Duivels tegen Griekenland en dus is het uitkijken wie de kapiteinsband overneemt van de winger van Real Madrid. Aangezien luitenants De Buyne, Witsel, Vertonghen en Courtois ook niet op het veld zullen staan wordt Romelu Lukaku de aanvoerder.

Ook in de interland tegen IJsland in oktober 2020 was Lukaku al eens aanvoerder toen Hazard, De Bruyne en Courtois ontbraken. “Wie kapitein is? Het zal een verrassing zijn”, bleef bondscoach Martinez alvast mysterieus.