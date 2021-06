Vlaamse universiteiten en universitaire ziekenhuizen vragen om niet te snel te versoepelen

De rectoren van de Vlaamse universiteiten, de CEO’s van de universitaire ziekenhuizen en decanen Geneeskunde roepen donderdag in een open brief op om niet te snel te versoepelen. “Afdalen zonder remmen is levensgevaarlijk”, klinkt het.

De ondertekenaars erkennen dat de cijfers de goede richting uitgaan: het aantal besmettingen, de positiviteitsratio, de ziekenhuisopnames, het aantal bezette bedden op intensieve zorg, en het aantal overlijdens. Ze merken ook op dat de vaccinatiecampagne nu op volle snelheid draait en haar vruchten afwerpt.

Gevaar achter de volgende bocht

Toch maken ze zich zorgen. “We staan voor een risicovolle afdaling waarbij we verre van zeker zijn welk gevaar achter de volgende bocht schuilt”, klinkt het in de brief. “De evolutie van de epidemie heeft zich al meermaals een verraderlijk parcours met onverwachte haarspeldbochten getoond.”

Daarom roepen ze op om nog heel voorzichtig te zijn. “Het opbod aan versoepelingen” maakt hen bezorgd. “Een bezorgdheid die we delen met de vele experts die onze overheden dagelijks op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten adviseren. De versoepelingen gaan plots heel erg ver. Wellicht té ver, alsof plots nagenoeg alles kan en het gevaar definitief geweken is.”

De open brief is ondertekend door rectoren Caroline Pauwels (VUB), Luc Sels (KU Leuven), Rik Van de Walle (UGent), Herman Van Goethem (UAntwerpen) en Bernard Vanheusden (UHasselt); de CEO’s van de universitaire ziekenhuizen Eric Mortier (UZ Gent), Marc Noppen (UZ Brussel), Wim Robberecht (UZ Leuven) en Johnny Van der Straeten (UZA); en de decanen geneeskunde Dirk Devroey (VUB), Paul Herijgers (KU Leuven), Piet Hoebeke (UGent), Guy Hubens (UZA) en Piet Stinissen (UHasselt).