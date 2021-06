Twee arbeiders naar ziekenhuis na CO-intoxicatie in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - In de Koninklijke Sinte-Mariastraat in Schaarbeek zijn donderdagochtend twee arbeiders naar het ziekenhuis overgebracht met een lichte CO-intoxicatie. De mannen waren aan het werk in een ondergrondse garage en gebruikten daarbij een machine op benzine. De uitlaatgassen kwamen ook terecht in de vier aansluitende gebouwen, waardoor 26 bewoners werden geëvacueerd.

De arbeiders die geïntoxiceerd raakten, waren aan het werk in een ondergrondse garage. Daarbij gebruikten ze een machine die werd aangedreven op benzine. Door een gebrekkige afvoer van de uitlaatgassen kwamen die zowel in de garage als in de vier aansluitende gebouwen terecht. Dat gebeurde via enkele technische kokers en de liftschacht.

“We hebben daarop 26 bewoners geëvacueerd en onderzocht. Tenslotte werden twee arbeiders die werkzaam waren in de liftschacht overgebracht naar het ziekenhuis”, vertelt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Na ventilatie en een laatste controle kon iedereen opnieuw de appartementen betreden.